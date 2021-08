Diputados se refirieron a la importancia de trabajar en proyectos educativos

El legislador detalló que se trata de un crédito y no un subsidio y apunta a que los beneficiados “puedan pagarlo cuando tengan la posibilidad y que esos recursos refinancien el sistema, pudiéndole dar posibilidades a otros chicos”.

En esta línea, Karim Alume, del Frente de Todos, presentó un proyecto de para crear un Programa Federal de Crédito Educativo “para que no existan barreras económicas de acceso a la educación universitaria”.