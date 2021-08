Malvinas Argentinas: Operativo de seguridad en conjunto entre Provincia y Municipio

“Hoy estamos en Pablo Nogués, en el barrio La Olla, de La Cabaña, realizando un operativo de saturación en la zona. Hacemos control vehicular, personal y se verifica a personas con antecedentes o pedidos de captura, que los autos estén en condiciones de circulación, etc. Son aleatorios, hacemos seis por día en diferentes barrios y en distintos horarios. Todas las semanas nos juntamos con distintos comisarios para resolver cada problemática, en cada lugar de Malvinas Argentinas”, explicó el subsecretario de Seguridad local, Jorge Cancio.

This site is protected by wp-copyrightpro.com