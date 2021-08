Nuevamente, el sistema hidráulico de San Isidro evitó inundaciones

El Municipio de San Isidro informó que no hubo anegamientos en el partido, gracias a un eficaz sistema hidráulico conformado por estaciones de bombeo y albardones -Bajo de San Isidro y Bajo Boulogne- que impiden el ingreso de agua a zonas urbanas. Todo esto se conoce como “defensa costera”.

