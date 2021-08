Gracias a las gestiones del intendente Ariel Sujarchuk, Garín tiene nuevo comisario

Luego de atravesar diferentes situaciones delictivas en Garín y ante la respuesta poco satisfactoria del ex comisario, Sujarchuk habló personalmente con el ministro Sergio Berni e instruyó al secretario de Seguridad del Municipio, Nicolás Serruya, para que se produzca el relevo de la máxima autoridad con celeridad. Así, en pocos días se produjo el nombramiento del nuevo responsable policial que entró en funciones este mismo lunes.

This site is protected by wp-copyrightpro.com