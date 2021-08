Larreta y Santilli recorrieron un club y centro de testeos en Caseros junto a Valenzuela

Para terminar, el aspirante a legislador por la provincia de Buenos Aires, se puso el “casette” y respondió a las consultas sobre la interna de Juntos: “A cada agresión respondemos con una propuesta. Nuestro verdadero adversario son los problemas de la gente, la inseguridad, la falta de trabajo, el no llegar a fin de mes, y que los chicos no estén en las escuelas; y en términos políticos el kirchnerismo”.

También, ya haciendo foto en la lucha contra la inseguridad, instó a “discutir cambios en los códigos procesales penales”. “Hoy la gente no se siente segura en su casa, tiene miedo de ir a trabajar”, afirmó.

“En la Ciudad los chicos están en las aulas, y empezaron las clases antes para recuperar los días perdidos el año pasado. La educación es nuestra prioridad, y me parece muy bueno que ahora el gobierno nacional y la Provincia acompañen esto”, completó.

“Estamos encontrando un 4 por ciento de casos positivos entre los que se testean sin síntomas, y es muy importante saber eso para poder aislarlos y que no se siga propagando el virus”, continuó, y volvió a reiterar que “este programa es producto del trabajo en equipo”.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y su ex segundo, hoy precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por una de las listas de Juntos, Diego Santilli, visitaron Tres de Febrero y recorrieron un club y un centro de testeos junto al intendente Diego Valenzuela.