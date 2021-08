José Luis Espert visitó Pilar y respaldo a su candidato en el distrito, Juan Martín Tito

“Nosotros proponemos una nueva forma de hacer política, decimos con claridad las cosas que hay que hacer para cambiar la realidad, aunque eso cueste votos. No nos importa si es políticamente correcto. Somos un liberalismo popular, porque estamos preocupados por el pueblo, por la gente. Queremos que los jóvenes no se nos vayan, que el empresario pueda producir sin temor a ser demolido por impuestos o por los sindicatos, que el jubilado cobre lo que tiene que cobrar”, finalizó.

“Si algún diputado de Juntos pierde su banca a manos de Avanza Libertad, a la gente le va a ir mejor, porque nosotros somos mejores candidatos que muchos de ellos”, aseveró el dirigente. “Queremos ser la voz de los vecinos en el Congreso”, manifestó, y exclamó: “Este boque va a frenar las iniciativas del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, ya que somos una oposición firme, que no se va a correr un centímetro de nuestros valores”.

“En los países en los que la gente prospera, el Estado tiene un tamaño que obliga a recaudar una cantidad razonable de impuesto. En nuestro país, un empresario o emprendedor es demolido por impuestos a consecuencia del tamaño del Estado. Eso hay que cambiarlo”, continuó. Dijo también que “las leyes laborales y los sindicatos tienen que funcionar buscando un equilibrio adecuado ente la defensa de los derechos del trabajador y que no signifiquen, para el empresario, estar al borde permanente de la quiebra en el caso que tenga que despedir a alguien”.

“Argentina debería imitar lo que hacen los países que prosperan y en los que la gente la pasa bien. Lo menos común en el mundo es que la gente la pase mal como en Argentina. A la gente que invierte o quiere prosperar en otros lugares del mundo le va bien. No sufren la penuria de ser molidos a impuestos o regulaciones, o tener que enfrentarse a sindicatos mafiosos”, comenzó indicando Espert, al hablar sobre su propuesta electoral.