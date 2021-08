Mujer policía eliminó a dos delincuentes que quisieron asaltarla en Merlo

Lo que no hace el Estado,.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción 5, a cargo de Claudio Marcelo Oviedo, del Departamento Judicial de Morón, que dispuso la incautación del arma reglamentaria con fines periciales, aguarda los resultados de la autopsia de los dos delincuentes y, por el momento, no adoptó temperamento procesal con respecto a la mujer policía.