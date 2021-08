Se realizó el operativo “El Municipio en tu barrio”, en la Plaza Manuel Belgrano

De esta actividad participaron las áreas de Atención al Vecino, Medio Ambiente, Zoonosis y Salud, a la que se sumó una representación del Anses. “Estamos felices por volver de a poco a la vida que queremos y extrañamos; el Municipio se prepara para una linda primavera, convencidos que así será porque la vacunación en San Fernando es excelente, como en toda la Provincia”, dijo la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y precandidata a concejal, Eva Andreotti.

El Municipio de San Fernando continúa acercando servicios a los vecinos. En esta oportunidad, “El Municipio en tu barrio” se instaló en la Plaza Manuel Belgrano sita en Cordero y French. Allí estuvieron presentes las áreas de Atención al Vecino, EcoSanfer con la recepción de “Botellas de amor” y la entrega de semillas para Huerta en Casa, y Zoonosis vacunando caninos y felinos. Además, un móvil de Salud inoculó vacunas de calendario, y una representación de Anses brindó información sobre trámites.

En la actividad estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y precandidata a concejal, Eva Andreotti, quien dijo: “Muy contentos por otra jornada de ‘El Municipio en tu barrio’ que llevamos adelante a pedido del intendente Juan Andreotti, con la concurrencia de muchos vecinos a los que les acercamos los servicios municipales de Medio Ambiente, Zoonosis para la vacunación de las mascotas, el operativo de Salud con las vacunas de calendario, Anses y Atención al Vecino”.

“Es un operativo muy completo, con el que volvemos a conectarnos de a poco con los vecinos y a visitar los barrios, y también contamos con una amplia propuesta municipal en las plazas de nuestro distrito con actividades culturales y deportivas que también nos hacen bien a todos. Estamos felices por volver de a poco a la vida que queremos y extrañamos. El Municipio se prepara para una linda primavera, convencidos que así será porque la vacunación en San Fernando es excelente, como en toda la Provincia”, concluyó.

Roberto, vecino de San Fernando “de toda la vida”, dijo: “Pasamos para hacer un trámite, vimos que estaban las camionetas municipales, y aprovechamos a traer a vacunar los 4 perros que tenemos en casa. Se está moviendo bastante el Municipio con todo esto, así que nos sacamos un tema de encima”.

Lidia, que pidió asesoramiento por trámites de Anses, agregó: “Bárbaro, es una ayuda para los vecinos de San Fernando. Nos ayuda muchísimo y es algo bueno para todos”.

Otra vecina del barrio, Emma, agregó: “Traje a vacunar a mi nieta, y antes vacuné a los perros. Esto es muy bueno, porque no tengo que hacer colas ni andar pidiendo turnos”.

Marcela, que se vacunó en el móvil, explicó: “Me parece bárbaro. Es la primera vez que me vacuno contra la gripe. Si no hubiera tenido esta posibilidad quizá no hubiera venido. Y hace poco en otro de estos operativos traje a mi perrita a vacunar”.

También participaron de “El Municipio en tu barrio”, la secretaria del Concejo Deliberante, Corina Ramírez; el subsecretario de Derechos Humanos y Culto, Víctor Servetto; y el titular de Anses San Fernando, Pablo Pasut, junto a concejales y funcionarios.