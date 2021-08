Nicolás del Caño visitó Malvinas Argentinas y dijo que la situación económica “es gravísima”

“Tengo el orgullo de encabezar nuestra lista junto a muchos compañeros y compañeras, con quienes encaramos con fuerza esta campaña electoral. Quienes no integran el Frente creo que está claro que no quieren la unidad”, finalizó del Caño.

Profundizando en la situación laboral, económica y social, del Caño expresó que “la situación económica es gravísima”, y que, con el actual gobierno nacional “se agravaron aún más los problemas que ya existían”. A la hora de encontrar responsabilidades, fue tajante. “La responsabilidad es tanto del gobierno de Mauricio Macri, que gobernó cuatro años, así como del gobierno del Frente de Todos, que prometió llenarles la heladera a los sectores más vulnerables, y que dijo que los jubilados iban a estar antes que los bancos, pero todo eso no sucedió”, dijo el político.