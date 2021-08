Gisela Zamora destacó el talento de los artistas urbanos locales tras participar de la primera jornada de “Tigre Rap”

El rapero Sergio, agradeció el espacio brindado por el Municipio de Tigre para promover la cultura del género y comentó: “Los chicos desde pequeños ya se crían con el hip-hop y es muy saludable para que no estén en las calles haciendo cosas que no deben”. A su tiempo, Jorge, quien también participó del encuentro, dijo: “La verdad que estoy muy contento porque hay muchos pibes que gracias a esto pueden alejarse de la mala vida”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com