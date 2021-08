Bodart presentó a sus candidatos en Hurlingham y dijo que la izquierda “probablemente se transforme en la tercera fuerza”

“Somos los únicos que no tenemos las manos manchadas por los desastres que han hecho los que nos han gobernado desde la recuperación de la democracia hasta acá, que han sido casi siempre los mismos”, dijo el referente del MST, al tiempo que pidió a la ciudadanía que “se anime a cambiar” y vote “a gente como uno”. “Tienen que votar en defensa propia, no a quienes van a profundizar la situación desastrosa en la que estamos”, cerró.

Alejandro Bodart llamó a discutir “los problemas de la verdadera grieta, que es entre ese 1 por ciento del país que la pasa bárbaro contra el 99 por ciento restante”. “A las fuerzas tradicionales no les interesa cerrar esto. Hacen que se pelean para hacernos creer que con muy distintos, cuando en realidad son bastantes parecidos. Los dos representan los mismos intereses, a ese 1 por ciento, a esas 10 mil familias dueñas de la Argentina, y a los intereses extranjeros”, lanzó.

En esa línea, destacó triunfos en la provincia de Jujuy y otras ciudades del interior del país, y aseguró: “La izquierda está creciendo electoralmente en la Provincia, de la mano de los movimientos sociales, los gremios, los movimientos ambientales y de mujeres”. “Nosotros queremos más, porque queremos fortalecer a la izquierda. Si logramos eso, en esta elección la voz de los que no tienen voz va a llegar a las cámaras de Diputados nacional y provincia, y a los Concejos Deliberante. Queremos llevar allí las problemáticas del pueblo trabajador”, aseveró.

Consultado por la fuerte polarización, que pareciera va a repetirse en estos comicios, el dirigente señaló: “El Frente de Todos y Juntos quisieran que haya cada vez más polarización, para que la gente no mire otras alternativas, pero el vecino está cansado de la falsa grieta y está mirando otras opciones, y la izquierda es una opción que probablemente se transforme en la tercera fuerza, algo que estuvimos muy cerca de conseguir en la elección presidencial”.