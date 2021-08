Zamora: “Tigre y el gobierno nacional estamos comprometidos en transformar la vida de los vecinos del barrio Almirante Brown”

La concejala Gisela Zamora sostuvo: “Ya son 61 los espacios que renueva el Municipio, con la premisa de crear lugares donde las familias puedan disfrutar de actividades deportivas al aire libre. Queremos que estas plazas estén en cada barrio y que los vecinos y vecinas no tengan que movilizarse para encontrar espacios públicos de calidad”.

“Es una gran alegría haber intervenido este espacio en un barrio donde no abundan los lugares de encuentro para los vecinos. Lo pudimos hacer gracias a la colaboración de un benefactor que nos brindó los juegos, y nosotros ayudamos con la obra pública. Buscamos mejorar la calidad de vida en esta comunidad, dándole los servicios y la modernidad que tiene que tener. Por eso el Municipio de Tigre y el gobierno nacional estamos comprometidos en transformar la vida de los vecinos de Almirante Brown, y seguiremos trabajando para lograrlo”, destacó el intendente.