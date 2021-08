Galassi: La lista local de Manes “está conformada por cinco amigos, mientras nuestra propuesta representa a todos los sectores de Juntos” en Ituzaingó

La inseguridad no tiene olas en.

Lo que no hace el Estado,.

La propuesta de Juntos que comparte con Gabriel Pozzuto incluye una plataforma electoral para el Ejecutivo que era parte de un programa previsto para la pasada elección general, “con un equipo de profesionales en cada una de las áreas que tiene el Municipio, además de un plan de gobierno, pero por un armado de listas desde la Provincia, esa posibilidad no se dio”. “El trabajo está hecho, y -con esa plataforma- ya estamos trabajando para 2023”, aseguró Galassi, con la necesidad de lograr previamente “una buena performance en esta elección, para que muchos concejales puedan controlar que el Legislativo no sea una escribanía del Intendente”.

Por otro lado, otra de la interna tiene lugar con la lista local de Facundo Manes, conformada por referentes radicales. Al respecto de señalamientos de pertenencia al partido radical, la concejal Rossana Galassi, ex presidenta del comité de la UCR de Ituzaingó recordó que siempre hubo PASO con varias listas compuestas por correligionarios, “y nosotros desde el partido nunca salimos a decir cuál era más o menos radical”. “La gente que actualmente preside el comité parece no tener ese criterio democrático, y dicen que como ganaron la interna, todos tienen que votar su lista, conformada por cinco amigos, frente a nuestra propuesta que está integrada por todos los sectores de Juntos”, exclamó.

La unidad post primarias se dará por la propia integración de una sola lista, no obstante, la edil insistió en remarcar diferencias en las votaciones del HCD, con “referente inclinados a acompañar la gestión del intendente -Alberto Descalzo-“, por lo que reclama la transmisión de las sesiones mediante redes, “porque a muchos vecinos le interesa saber qué normas le van a regir la vida dentro de su ciudad”. “En las campañas todos decimos cosas lindas para la gente, pero en la práctica, en la función, muy pocos las cumplen”, instó.