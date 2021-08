Banco Provincia instala lactarios en sus edificios centrales

Es ecológica, ya que la leche materna es un alimento natural y renovable que no necesita packaging ni logística para distribuirse.

Es la “primera vacuna”, porque el sistema inmunitario de los recién nacidos aún no está maduro.

Finalmente, Rubén González Ocantos expresó su satisfacción por los cambios en materia de género que vive la institución financiera más antigua de Hispanoamérica. “Después de casi 37 años de estar en el Banco Provincia me pone muy contento poder inaugurar un espacio de este tipo, que en otro momento era inimaginable”. Y añadió que “la decisión política fue fundamental para poder llevar adelante una iniciativa como los lactarios”.

“Por eso hay que tener espacios realmente seguros, dignos, donde no nos toquen la puerta para que nos apuremos”, indicó la directora. Y agregó: “Desde la conducción del Banco Provincia sentimos que con estas cosas les mejoramos un poco la vida a las mujeres que trabajan en la institución. Que les hacemos un cachito menos difícil la tarea cotidiana a las compañeras que necesitan de nuestra ayuda, porque tienen bebés que amamantar”.

Por su parte, Juliana di Tullio, quien dentro del directorio coordina la Comisión de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, señaló que “los lactarios son una necesidad que conocemos muy bien las mujeres, porque es muy específica”. “En Argentina, las mujeres somos libres de elegir si queremos o no queremos lactar. Y si elegimos lactar, debemos poder hacerlo en nuestros trabajos”, remarcó.

“Instalar estos espacios para que nuestras trabajadoras puedan extraerse la leche en el horario laboral con dignidad y en un entorno cómodo y relajado es una forma de acompañar el desarrollo profesional de las mujeres”, aseguró Cuattromo. Y añadió: “Queremos que las mamás que eligen amamantar no encuentren obstáculos en el ámbito de trabajo y puedan hacerlo de la mejor manera”.