Alessandrini y Pirillo se reunieron para hablar sobre la “grave” situación de IOMA

El secretario general de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, y su par del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, Victorio Pirillo, se reunieron en la sede del primer gremio para analizar la situación de la obra social IOMA.

Alessandrini expresó que “IOMA está funcionando muy mal, cada vez hay menos prestaciones y los afiliados se quejan más”. “Entendemos que la salida es colectiva y seguimos apostando a un sistema de salud solidario. La idea de esta reunión es hacer un diagnóstico para presentarles al ejecutivo local y al gobierno provincial”, remarcó.

En ese sentido agregó: “Las cirugías son uno de los principales problemas, agudizado en la pandemia. También la burocracia es demasiada, es muy lenta para la necesidad que tiene alguien que sufre una enfermedad. Son cuestiones que se pueden resolver”.

“Hay que dejar bien claro que IOMA siempre estuvo administrada por los distintos gobiernos de turno y no por sus trabajadores. Tengamos en cuenta que es una de las obras sociales más grandes del país donde se encuentran todos los trabajadores municipales, provinciales, policía, médicos, docentes. Recauda mucho pero no funciona para nada bien”, explicó Alessandrini.

Por su parte, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López señaló: “No hay médico a domicilio ni ambulancia. Hay problemas para conseguir aparatos ortopédicos. Además constantemente hay copagos donde los compañeros tienen que pagar por los servicios porque se desactualizan los precios. Los trámites son tan lentos que cuando un afiliado tiene su turno debe hacer todos sus estudios nuevamente. El paciente deambula de un lado a otro con su enfermedad y la trabas burocráticas”.

Pirillo puntualizó que “no tiene actualizada la lista de profesionales ya que muchos se jubilaron; no tiene análisis para las enfermedades celíacas; no se consiguen guardias de salud mental o cuidador a domicilio, ni silla de rueda o cama ortopédica; no hay ambulancias para personas con discapacidad; los reintegros tienen plazos de más de cien días; y el tema de los stent es caótico, siendo los infartos la principal causa de muerte de los afiliados”.

Por último manifestó que “este problema existe en todos lados”. “No tenemos una vocación destructiva, queremos mejorarle la calidad de vida a los afiliados. Las quejas son muchas sobre su funcionamiento. Nuestro próximo paso es realizar una reunión con nuestros cuerpos de delegados especialistas en salud para elaborar un informe que será presentado al intendente Jorge Macri y al gobernador Axel Kicillof”.