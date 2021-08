El Concejo Deliberante homenajeó a los clubes rotarios de Tigre

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Mantelli, y concejales del Frente de Todos reconocieron a las cinco instituciones rotarias del distrito, en ocasión del Día del Rotario Argentino, que se celebra cada 4 de agosto. Participaron el gobernador del Distrito 4895, Vicente Rocasalva; y autoridades de los clubes de El Talar, General Pacheco, Nuevo Delta y Tigre Centro, a las que se les entregó reconocimiento por su labor.

El 4 de agosto se celebró a nivel nacional el Día del Rotario Argentino, en homenaje al nacimiento de Luis Vicente Giay, primer y único presidente argentino de Rotary Internacional, En este marco, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre homenajeó a las autoridades de las cinco clubes locales con un agasajo al aire libre.

El presidente del Legislativo, Fernando Mantelli, encabezó el evento del que participaron concejales del Frente de Todos, y el gobernador del Distrito 4895, Vicente Rocasalva; y el precandidato a concejal por el Frente de Todos, Francisco ‘Toto’ Fernández Miranda.

“Muchas asociaciones civiles han dejado todo para poder beneficiar a nuestros vecinos y vecinas, una de las primeras acciones que decidimos desde la presidencia fue homenajear a los 5 clubes de Rotarios que tenemos en Tigre. Para poder agradecerles y decirles que queremos trabajar en conjunto. El Poder Legislativo es una parte fundamental dentro de la vida de la ciudadanía, como también lo son los Rotarios. En ese sentido, debemos volver a sostener una gestión asociada para que el beneficiado siempre sea el tigrense”, afirmó Mantelli.

Por su parte, Rocasalva sostuvo: “Esto es muy importante y estoy emocionado. No me imaginaba este recibimiento y la buena predisposición de las autoridades del Concejo Deliberante. Significa que trabajamos en conjunto y no tenemos diferencias. Hoy el país y el mundo necesitan la unión. Cada uno ocupando un lugar diferente, pero estando unidos”.

Durante el agasajo, que tuvo lugar en los jardines del Honorable Concejo Deliberante, se le hizo entrega de placas de reconocimiento a las autoridades de los clubes rotarios de El Talar, General Pacheco, Nuevo Delta y Tigre.

La edil Mayra Marini destacó que “dé a poquito se va retomando la normalidad, hoy disfrutamos de este gran día junto a cinco clubes rotarios, hablamos del trabajo en conjunto que venimos haciendo y lo que tenemos pensado para adelante tras la asunción de Fernando Mantelli al frente del Concejo Deliberante”. “La verdad que fue una reunión muy fructífera y ya tenemos algunas cosas para encaminar y empezar a avanzar pensando en un Tigre mejor”, cerró.

Y su compañera de bloque, Micaela Ferraro, coincidió: “Hoy lo que hicimos fue reforzar los vínculos. Sin duda esta nueva gestión que está al frente del Concejo Deliberante vino a reforzar la idea de que este órgano legislativo es un espacio que es de los vecinos y las vecinas. Como siempre lo fue, hoy abierto a los Rotarios, pero invitando a todos y todas. Es la casa abierta para que cada tigrense pueda acceder, lo disfrute y lo haga propio”.

También estuvo presente el precandidato a concejal por el Frente de Todos, Francisco ‘Toto’ Fernández Miranda. “Son instituciones que hacen una tarea incansable en todos los niveles de la sociedad. Creo que acompañarlos desde el Honorable Concejo Deliberante de Tigre es importante. Darles reconocimiento, coincidiendo con el 4 de agosto es el día tanto de Tigre como del Rotary de Argentina. Reconocerlos es acompañarlos, estar cerca y tener propuestas en conjunto para generar el beneficio de todos los que vivimos acá en Tigre”, dijo.

Participaron del encuentro los concejales Rodrigo Molinos, Rodrigo Álvarez, Gladys Pollán, Verónica Caamaño, Sandra Rossi y Teresa Paunovich; autoridades municipales y del Concejo Deliberante de Tigre; vecinos y vecinas de la comunidad.