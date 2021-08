El senador Luis Vivona entregó subsidios a clubes de Malvinas Argentinas

Vivona afirmó: “Fue un momento duro para el mundo, para nuestro país, nuestra provincia, y dentro de ese mundo están los clubes. El subsidio ayuda y complementa al programa del municipio “Hay Equipo” que brinda contención, atención permanente y permite fortalecer día a día la tarea que lleva cada club adelante. El Estado tiene la obligación de respaldar la figura que representa el club barrial, porque son un lugar de contención para los chicos. En cada club hay un promedio de 130 o 150 pibes que por barrio es un montón, y un promedio de 100 clubes en cada distrito. No es un tema menor y necesita del trabajo del Estado, no solo con una ley sino con la presencia permanente”.

