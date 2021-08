Joaquín de la Torre visitó San Martín y brindó su apoyo a la lista local que encabeza Micucci

Además del mencionado Micucci, del encuentro participaron las concejales Verónica Dalmón y Emma Rosanó, el jefe de campaña de Juntos San Martín, Gustavo Suárez, el ex edil Alejandro Battaglia, el dirigente radical Néstor Figarola, los precandidatos a concejales Leandro Ledinic, Marcela Leguizamón, Mariela Gómez, Roberto Arévalo y Estela Torres, y los precandidatos a consejeros escolares de la lista Daniel Dieguez, Sandra Alé y Ana María Giossa.

En ese sentido, enfatizó que Manes y Diego Santilli tienen miradas contrapuestas en materia de construcción política y desarrollo y aseguró: “La principal, sin dudas, es que Manes es de la provincia y Santilli es de la Capital y eso no es menor a la hora de identificar los problemáticas”.

El ex Intendente de San Miguel y primer precandidato a senador provincial, Joaquín de la Torre, mantuvo este jueves en San Martín un encuentro con Cristhyan Micucci y con todos los precandidatos de la lista local que lleva a Facundo Manes como primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.