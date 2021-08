Joaquín de la Torre y Jaime Méndez presentaron la lista del oficialismo en San Miguel

En un acto realizado en el club San Miguel Rugby y Hockey, se presentó la lista oficial de San Miguel que lleva a Cristián Méndez y María de los Ángeles Di Conza como precandidatos a concejal. También estuvieron presentes el intendente Jaime Méndez y el ex alcalde Joaquín de la Torre.

Se comenzó presentando uno por uno a quienes integran las listas de consejeros escolares y concejales del distrito. También participaron el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino; y los concejales de Pilar y José C. Paz, Gustavo Trindade y Verónica Fierro, ambos precandidatos a senadores provinciales.

“Es una lista extraordinaria y estoy muy contento de poder representarla”, expresó Cristián “el Piojo” Méndez. “Hace muchos años que nos va bien en las elecciones, es porque gestionamos pero también porque nos importa lo que le pasa a la gente”, añadió.

“En San Miguel creamos el mejor sistema de seguridad del país, y gracias al éxito que tuvo hoy le podemos pedir a los vecinos que nos ayuden con ‘Ojos en alerta'”, manifestó el precandidato, quien además destacó las obras hidráulicas, los dos nuevos hospitales y los centros de primera infancia.

“Nosotros no fingimos un mes antes de las elecciones que escuchamos a la gente, lo hacemos todas las semanas y les solucionamos los problemas, por eso nos terminan eligiendo”, aseguró.

En tanto, el intendente Jaime Méndez remarcó que “hay mucho por mejorar como gestión, pero en el marco de un espacio que crece y quiere consolidarse en otros distritos”. “Todos los que estamos acá tenemos los mismos objetivos, queremos que San Miguel sea un mejor lugar para vivir”, indicó.

“Seguimos consolidándonos como espacio y ganando confianza. Tenemos innumerables desafío para resolver”, dijo Méndez, quien también se tomó un tiempo para homenajear a Jorge “el Indio” Borda.

Por último, en diálogo con SM Noticias, de la Torre volvió a hacer hincapié en los candidatos que se presentan en la provincia de Buenos Aires pero no viven en ella. “El 70 por ciento se informa con medios nacionales, pero ellos informan sobre lo que pasa en Capital, por eso la influencia es muy grande”, señaló.

“Esto sirve para elegir buenos candidatos, pero no para gobernar, ya que cuando les toca no conocen los lugares ni los aman. Creen que la Provincia es el peor lugar del mundo. Por eso sostengo que hay que hace un movimiento para que los próximos candidatos tengan tonada bonaerense”, expresó el ex alcalde, y sentenció: “A nadie se le ocurriría que en Córdoba gobierne alguien que no tenga el acento”.

Por último, en cuanto a la lista del distrito, de la Torre sostuvo que “parte del éxito que es que mucha gente elija vivir en San Miguel tiene que ver con la seguridad y ‘el Piojo’ ha sido pionero”.