El presidente anunció la puesta en marcha de un plan de recuperación de actividades de manera “responsable y cuidadosa”

En el inicio de su mensaje, el presidente sostuvo: “Hace 10 semanas consecutivas que baja la cantidad de casos. Hace 8 semanas consecutivas que bajan los fallecimientos y las internaciones en terapia intensiva. Hace 3 semanas no hay ningún aglomerado urbano en Alarma epidemiológica y sanitaria”. También puso énfasis en se está logrando retrasar el ingreso de la variante Delta a la Argentina que ya está en 135 países”.

Subrayó que siempre con el objetivo de que no sature el sistema de salud, “estos avances nos permiten anunciar el plan que hemos elaborado para recuperar actividades de manera responsable y cuidadosa”.