Zencich y Gribaudo recorrieron Merlo

La inseguridad no tiene olas en.

Lo que no hace el Estado,.

La recorrida de los precandidatos continuó por las mesas de difusión del centro de Merlo, donde conversaron con vecinos y comerciantes y tomaron un café con Sergio, un vecino que dedicó 28 años de su vida a trabajar en la empresa Massalin Particulares “y hoy sigue empujando para que no se pierda el valor de la cultura del trabajo”, concluyó Zencich.

“Este club me vio crecer y quiero agradecerle al vicepresidente, Gustavo Castro, y a los chicos y chicas de la sección infantil y femenina por compartir su pasión con nosotros”, relató Zencich tras el encuentro, donde recorrieron el campo de entrenamiento de fútbol femenino, infantil, tenis y equinoterapia.