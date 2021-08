Locura en Barrio Obligado: La explosión de una casa fue intencional y murió un presunto abusador

Además del óbito, hubo una mujer que resultó con heridas cuando quedó atrapada por escombros que cayeron en la vereda al momento de la explosión. Fue socorrida por vecinos y posteriormente trasladada por el SAME al hospital municipal, donde se recupera.

El hombre estaba imputado por abuso sexual de su hijastra, de 16 años, la que vivía en el lugar junto a su madre. Poseía una medida cautelar, con la cual no se podía acercar al domicilio, dictada por el Juzgado de Familia 2 de San Miguel.