Malena Galmarini participó de un encuentro junto a concejales del Frente de Todos Tigre para convertir al club Ecosol en parque público

Al terminar la reunión Gladys Pollan dijo: “Venimos trabajando ya hace más de un año. Nosotros tenemos premisas que son fundamentales. Primero, que la vecina y vecino sientan que el parque ha vuelto a ser de ella y segundo, preservar su condición de acuífero natural. Hay más de 500 especies plantadas no exóticas y hay unas 200 exóticas, con lo cual el proyecto arquitectónico contempla todas estas variables”.

La dirigente y vecina de Tigre agregó que “nosotros, con muchos de los compañeros y las compañeras, pero sobre todo con las vecinas y vecinos, dimos esta batalla para que no se transforme en barrio cerrado, esa misma, que hicieron también en San Isidro por el Golf de Villa Adelina”. “Sentimos que dimos un enorme paso cuando lo frenamos. Ahora hay que dar el más importante, convertir este lugar en un parque público”, remarcó.

Galmarini fue contundente al señalar: “Hoy vengo acá no en calidad de vecina de Tigre, de la localidad de Rincón. Venimos peleando, desde la era del gobierno de Mauricio Macri en la gestión de Ramón Lanús en la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Ellos querían convertir el Ecosol en un barrio cerrado”.