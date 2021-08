Moroni, Tolosa Paz y Descalzo inauguraron la Agencia Territorial Conurbano Oeste, en Ituzaingó

La inseguridad no tiene olas en.

Por su parte, Tolosa Paz señaló: “Esta inauguración es el reflejo no sólo de la vocación de nuestro presidente, sino también del ministro, de hacer realmente del proyecto político de Alberto Fernández una realidad. Y esa realidad se transforma en el territorio, junto a estos tres intendentes que tienen un enorme compromiso y responsabilidad a la hora de gobernar”.

Las Agencias Territoriales son las encargadas de coordinar, en conjunto con los Municipios, la ejecución de la política del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para promover el empleo, la capacitación laboral y el mejoramiento en las condiciones de empleo de los trabajadores en las distintas jurisdicciones. También desde ellas se impulsa el control del trabajo no registrado, se abordan conflictos laborales y se reciben consultas y denuncias por violencia laboral.