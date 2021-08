“La candidatura de Palazzo es consecuencia de la coherencia y el trabajo de nuestro secretario general y del gremio en su conjunto”, dijo Deantoni

“La postura que están adoptando los radicales tiene que ver con una escalada de propuestas de derecha. Están convencidos que la única posibilidad de éxito que tienen es hacerse propietarios del voto de derecha, y nada más alejado de los principios históricos de la Unión Cívica Radical”, exclamó, y sentenció: “No me siento contenido en el partido”. “Los que militamos históricamente dentro del partido y acompañamos a Raúl Alfonsín tenemos en claro que esto no tiene nada que ver con el radicalismo, finalizó.

Para cerrar, el referente del alfonsinismo cuestionó, una vez más, el rol de la Unión Cívica Radical dentro de la alianza Juntos. “Nosotros no participamos de la interna, y somos respetuosos de las decisiones que tomaron los correligionarios, pero hoy nos dicen que hay un candidato radical, Facundo Manes, y vemos que buena parte del partido está encolumnado detrás de Diego Santilli”, lanzó.

Deantoni consideró que el país está “en una situación compleja”. “Los cuatro años de macrismo estuvieron definidos por políticas neoliberales que afectaron la producción y el trabajo. La pandemia dejó también al descubierto lo que habían descuidado la salud”, analizó. “Con el gobierno anterior, las decisiones políticas fueron las que arrasaron con el empleo y la producción. Ahora no, fue un fenómeno natural como la pandemia, y con mucho criterio este gobierno apostó a cuidar la vida de los argentinos”, prosiguió.