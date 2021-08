Tolosa Paz, Gollan y Descalzo presentaron la lista del Frente de Todos en Ituzaingó

La inseguridad no tiene olas en.

Gollán, a su vez, comentó: “Somos bonaerenses y amamos al pueblo bonaerense, porque no se puede transformar a lo que no se ama. Invertimos más de 115 millones de pesos en obras públicas, sumamos más de 2400 camas de terapia intensiva y apoyamos a la industria argentina, todo esto es parte de nuestra convicción, del ADN del peronismo. Siempre nos van a encontrar ampliando derechos, porque nuestra vocación es siempre estar firmes junto al pueblo”.

Al respecto, Tolosa Paz declaró: “Estamos convencidos que la salida de la pandemia está cerca, que salimos para adelante, salimos a la producción y al empleo, estamos seguros que en Argentina no queremos ir para atrás, no queremos retroceder en materia de derechos, de salarios, de jubilaciones, y el voto de confianza en el Frente de Todos es un voto de confianza en que la salida es hacia adelante”.