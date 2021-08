Posse recorrió el avance de las obras en el parque público del Puerto

Diego Augusto, subsecretario de Planeamiento Urbano, precisó: “Estamos contentos con el avance de la obra, es un diseño moderno y ambicioso. La obra no altera el albardón que es la eficaz protección que tenemos contra las crecidas del río por sudestadas”.

Otra problemática histórica que hubo que afrontar fueron las inundaciones que castigaban a la zona. La respuesta del Municipio fue la creación de un sistema hidráulico eficaz conformado por 7 estaciones de bombeo y un albardón de 5 kilómetros). Esto se conoce como “defensa costera”, un terraplén que impide el ingreso de agua a zonas urbanas. “Si no existiera esta defensa costera la zona estaría inundada”, destacó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

“Contar las obras actuales requiere volver al pasado para entender las adversidades que tuvimos que superar”, afirmaron desde el Municipio. Tal como la comedia palatina “El perro del hortelano”, que no come ni deja comer, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene jurisdicción sobre este puerto, nunca desarrolló ningún proyecto allí. Pero tampoco se lo permitía al Municipio, que durante años pidió la administración del predio provincial.