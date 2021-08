Junto a Susana Ulloa y Ezequiel Pazos, Diego Santilli recorrió José C. Paz

El precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, visitó José C. Paz y acompañó a los dirigentes del Pro en el distrito. En compañía del ex vicejefe de Gobierno porteño estuvieron los concejales Ezequiel Pazos, Alexis Lívora y la cabeza de lista, Susana Ulloa.

“Nos encontramos con mucha angustia en la gente porque no le alcanza para llegar a fin de mes, tiene miedo a perder el trabajo y no se siente segura”, expresó Santilli. “La falta de clases para los chicos es una preocupación muy fuerte, tanto para la comunidad educativa como para los papás y mamás”, agregó.

Por otra parte, el precandidato rescató la figura de Ezequiel Pazos, a quien destacó como “un gran trabajador”. “Con Susana recorrimos la feria y le estoy muy agradecido”, dijo. “Es muy importante que sepamos escuchar a los vecinos”, añadió.

Asimismo, Santilli llamó a no personalizar la política y puso en valor la interna de Juntos. “Se trata de sumar. Nuestro verdadero adversario es el kirchnerismo”, manifestó el precandidato, y le restó importancia a la frase del ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, quien había dicho que no era bonaerense. “Le tengo mucho aprecio y respeto, crecí en Mercedes y crié a mis hijos en Pilar”, aseguró.

En tanto, Ulloa indicó que desde su espacio comparten “los mismos pensamientos” que la lista que se referencia con Facundo Manes, pero afirmó: “Creo en Diego, en su capacidad de gestión, y éso es lo que nos hace falta en José C. Paz. Es el mejor candidato”.