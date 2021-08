Secuestro y robo en la casa de un empresario en Castelar: Cuatro detenidos

La inseguridad no tiene olas en.

“Hasta llegar a mi casa me golpearon y me pedían la plata. Cuando llegamos se pusieron violentos, golpearon a mi mujer y a mi hijo, a quien le apuntaron a la cabeza”, dijo López, quien sostuvo que en todo momento los ladrones “pedían plata”, mientras amenazaban a toda la familia.

“Estoy bien, tratando de pasar esto que fue una locura, algo cinematográfico. Nunca pensé que (me iba a pasar) lo que pasó ayer, cómo se dieron los hechos y cómo la policía entró a mi casa”, aseguró López. El hombre relató que el martes por la tarde fue capturado en su camioneta Jeep Compass por cuatro delincuentes armados, que lo amenazaron y le ordenaron dirigirse a su casa.