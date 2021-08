Jorge Macri visitó San Martín y respaldó a Andrés Petrillo en la interna de Juntos

El jefe comunal de Vicente López recorrió una empresa del distrito junto al precandidato a concejal. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en un local partidario del centro de San Martín, donde presentaron la lista con la que competirán en la interna local de Juntos.

La visita del intendente de Vicente López, Jorge Macri, al partido de San Martín comenzó con una recorrida por la empresa Molinos Tarquini, ubicada en Villa Maipú. Lo acompañaron Andrés Petrillo, precandidato a concejal por una de las boletas locales de Juntos, y también algunos de los demás postulantes para el Concejo Deliberante que integran esa nómina.

Luego, en una conferencia de prensa realizada en un local partidario del centro del distrito, Macri se mostró “muy esperanzado con este equipo que se ha formado, con personas que vienen de distintos espacios políticos e integran nuestro espacio”. “Son vecinos muy comprometidos con San Martín, con experiencia en lo social, en lo público y en lo privado. Son vecinos que quieren aportar una mirada distinta para San Martín”, enfatizó.

“Creemos que tenemos buenas ideas y experiencias de Vicente López que podemos traer a San Martín y combinarlas con la mirada local, de aquellos que viven acá y quieren su barrio”, agregó, al tiempo que dijo: “Estoy muy contento que pueda tener una oportunidad en estas elecciones. Intentamos en el pasado integrarnos, sin mucho éxito, pero ahora esperamos que sea el vecino que nos de la chance en la PASO de construir esta alternativa a favor que San Martín esté mejor”.

Petrillo, por su parte, aseguró que “hoy los vecinos de San Martín nos reclaman por la seguridad”. “Vicente López tenía antaño la misma preocupación, y su intendente ha hecho una inversión muy importante al respecto”, expuso. En esa línea, destacó medidas tomadas en el distrito vecino como los Puntos Seguros; la instalación de cámaras de seguridad; la instalación de destacamentos policiales en plazas y espacios públicos; y el aumento de móviles de patrullaje municipal.

“Mucho de lo que ha hecho Vicente López en materia de seguridad, que es el principal problema de los vecinos de San Martín, queremos importarlo y aggiornarlo a la propia particularidad del delito y hacer de San Martín un distrito seguro, que hoy no lo es”, aseveró.

Consultado luego por la interna de Juntos, el postulante a concejal reconoció que la PASO es ordenadora”, y consideró que “lo que no ha podido ordenar la política lo va a hacer la gente”. “La PASO es un instrumento de la democracia que sirve para dirimir tensiones al interior de las coaliciones políticas. Nosotros estamos con mucha alegría, presentando nuestra propuesta de cara al vecino en todos los barrios de San Martín, y esperamos que nos acompañen y podamos llevar nuestras ideas al Concejo Deliberante y a partir de allí comenzar a construir un proyecto a futuro”, completó.

“Gobernamos todos los municipios que rodean a San Martín, incluso la Ciudad de Buenos Aires, pero aquí no logramos sentar las bases de un proyecto transformador. Ojala que en las PASO el vecino le de la chance a la lista de Andrés Petrillo y su equipo de comenzar a sentar esas bases”, prosiguió el jefe comunal vicentelopense.

Finalmente, ante la pregunta por el fuego cruzado ente las dos litas nacionales de Juntos, declaró: “No me gusta el clima que se instaló en los últimos días. No le resolvemos ningún problema al vecino hablando mal de otro candidato, le agregamos angustia. La política es que te elijan porque tenemos mejores ideas, no por agredir a aquel con el que competís”. “Un código de ética no alcanza, la ética es algo que tiene que aportar cada uno de los candidatos todos los días”, cerró.