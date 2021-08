Diego Santilli estuvo en Malvinas Argentinas y apoyó la lista de Lucas Aparicio

Finalmente, el ex vicejefe de Gobierno porteño se refirió a la dificultad que podrían tener a la hora de encarar distritos que electoralmente siempre respondieron al peronismo. “Somos gente de trabajo y vamos a escuchar a la gente, por eso el contacto debe ser cara a cara, caminando y recorriendo”, sostuvo. “El mensaje esperanzador, que se puede tener mejor salud y educación, tener más seguridad y vivir mejor”, concluyó.

En tanto, Santilli afirmó que fue “una mañana intensa pero linda e interesante”. “Estuvimos con los vecinos y los problemas son siempre los mismos, la inseguridad, la falta de clases y la plata que no alcanza para llegar a fin de mes”, aseguró.

“Si seguimos eligiendo a los mismos no va a pasar nada distinto. Y cómo los vecinos necesitamos que las cosas sean distintas eso es lo que está en juego hoy en Malvinas”, dijo el precandidato a concejal por Juntos, Lucas Aparicio, y agregó: “Hoy tenemos una alternativa real, nueva, que lleva adelante verdaderamente la voz de los vecinos, porque son ellos los que ocupan el lugar en la lista”.