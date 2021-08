Bomberos de toda la Provincia acompañaron el cortejo de los voluntarios fallecidos en Caseros

Durante la recorrida, que pasó por los respectivos domicilios de cada uno de los héroes, hubo escensas de respeto por parte de vecinos y comerciantes, y un silencio particular en la ciudad, pocas veces recordado.

Cristian Ragazzoni, Gabriel Fedeli y Pablo Silva fueron velados durante toda la noche en el Destacamento 2 de los Bomberos de Tres de Febrero. Murieron heroicamente intoxicados por el humo durante un incendio provocado por una estufa en corto, en un departamento de avenida San Martín. No contaban con máscaras de oxígeno.