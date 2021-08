Juan Andreotti presentó un nuevo móvil de hisopados municipal que recorrerá barrios de San Fernando

Por último, la vecina Mirna manifestó: “Soy trabajadora esencial, trabajo con adultos mayores y me hice el hisopado a modo preventivo. Me atendieron muy bien y de forma rápida. Con esto se trata de cuidarnos y cuidar al otro”.

En tanto, Estela agregó: “Pasaba por la avenida y aproveché para controlarme y prevenir cualquier cosa. Las enfermeras me trataron de diez, lo recomiendo mucho porque es importante seguir cuidándose”.

Los sanfernandinos que hicieron uso del nuevo servicio también opinaron. Por ejemplo, Graciela comentó: “Me acerqué a hisopar porque estaba resfriada y tenía miedo de que sea coronavirus. Me atendieron muy bien y me parece excelente que tengan este móvil recorriendo la ciudad”.