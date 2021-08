El gobierno de Escobar finalizó más de 15 obras, ejecuta otras 12 y comenzará 8 más durante este año

“A pesar de la pandemia, nuestra gestión no pierde su eje y continúa trabajando para todos los ciudadanos y ciudadanas del partido de Escobar. Cada una de nuestras obras, está planificada y ejecutada dentro de una mirada estratégica que se basa en construir el progreso del distrito, realizando intervenciones que representan un crecimiento conjunto de la comunidad escobarense”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com