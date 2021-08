Juan Andreotti inauguró la renovación de la “casa de día” para jóvenes contra las adicciones

Por último Juan Ignacio manifestó: “Yo soy egresado de acá, tengo 21 años y hace 4 años y 8 meses que no consumo ningún tipo de sustancias. Gracias a este lugar pude adquirir muchas herramientas para poder superarme día a día. El grupo es una familia que te da amor, te hace sentirte más cómodo y te ayuda de verdad”.

La mejora es muy importante para los concurrentes a la “casa de día”, que no dudaron en expresar sus sentimientos con la renovación y con lo que significa en sus vidas este espacio. “Muy hermosa, la verdad que no esperaba que esté así y es un gran paso para nuestras vidas y para seguir adelante, para aprender y para mejorar. Hacemos actividades, nos divertimos, tenemos nuestros gustos, nuestro espacio”, cuenta Jazmín.