Incendio trágico en Caseros deja al menos dos bomberos muertos

La inseguridad no tiene olas en.

Acudieron al llamado de emergencia al menos cinco dotaciones del cuartel central de Caseros, ubicado a pocas cuadras del lugar, con la colaboración de una unidad de El Palomar. Minutos después se hicieron presentes ambulancias del SAME de Tres de Febrero, las que trasladaron a los heridos al nosocomio provincial.