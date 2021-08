Zárate y Campana se suman a la lista de distritos que prohiben la publicidad de franquicias inmobiliarias

En el caso del municipio costero, el modus operandi fue el mismo. La concejal y vicepresidenta tercera del Concejo Deliberante, Gabriela Ferretti, es martillera y corredora pública de profesión y ex titular de “Gabriela Ferretti Propiedades” por casi 20 años, y así lo declara en su perfil de LinkedIn. Además, es dueña del Apart Valeria Cielo, ubicado Valeria del Mar, un espacio usado para los encuentros del Centro Profesional de Martilleros y Corredores Públicos con concejales de ProPin.

Los especialistas en materia publicitaria advierten que los municipios no tienen facultades para legislar sobre cuestiones de fondo en cuanto a publicidad. Es la Justicia quien debe determinar cuándo un tipo de publicidad no corresponde o es ilegal. Justamente con este punto coincidió en su momento el intendente de Pinamar, Martín Yeza, y así lo expresó en los considerandos del veto a una resolución con las mismas características que las antes mencionadas.