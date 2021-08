El presidente anunció la ampliación del programa Ahora 12, con más rubros y financiación hasta 30 meses

En tanto, Schwartz destacó sobre el rol empresarial: “Estamos con más proyectos para adelante. Creo que, al contrario de lo que dicen muchos, hay mucha gente que quiere invertir en la Argentina. Tenemos que ser parte también de los proyectos. No podemos estar todo el tiempo reclamando, creo que hay que involucrarse como empresario también para ver qué necesidades tenemos para que otros empresarios sigan invirtiendo. Nosotros apostamos a este país”.

En ese contexto, subrayó que “gracias a Dios, los argentinos y argentinas no escucharon esas voces y fueron a vacunarse, y ya más del 70 por ciento de personas de más de 18 años en adelante fueron vacunados, y ahora empezamos con la vacunación de 12 a 18 que registran enfermedades prevalentes”.

Agregó que el programa se relanza “con la misma idea que nos llevó al gobierno, con la idea de la que nunca claudicamos, que siempre nos motivó, la idea básicamente de pensar que la Argentina se recupera si produce y recupera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo”. “Es un círculo virtuoso permitiendo que mucha gente pueda acceder a bienes que necesita y no lo puede hacer de contado y necesita hacerlo en cuotas de modo razonable”, remarcó.