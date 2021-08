San Fernando lanzó “Poli en tu plaza”, con actividades recreativas y deportivas en distintos puntos del distrito

Los vecinos presentes también opinaron sobre la propuesta recreativa. Por ejemplo, Marta comentó: “Me encantan todas las actividades que realizan en el Parque Náutico, me acerqué para una clase de zumba y mis hijos estuvieron jugando con las bicicletas. Vemos que se cumplen todos los protocolos, es un espacio seguro y hermoso a orillas del río”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com