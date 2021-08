“Los problemas de los jóvenes solo están reflejados en las propuestas del Frente de Izquierda”, afirmó Bodart

La inseguridad no tiene olas en.

“No hay salida con esos dos partidos, mas allá de los matices que tengan”, declaró, y analizó: “En la crisis brutal del modelo actual no hay lugar para medias tintas. Nosotros somos el único sector que defiende los intereses de las mayorías, que no tiene nada que ver con esas familias poderosas que son dueñas del país, y que tiene las manos libres para aplicar medidas contra ellos”.

Finalmente, el precandidato a diputado nacional se mostró optimista de cara a las PASO y aseguró que “podemos ser la tercera fuerza, y terciar en la falsa grieta”. “El Frente de Todos y Juntos quieren polarizar entre ellos, y no van a tener resultado, porque hay un 40 por ciento de la población, entre ellos muchos jóvenes, que ya no le creen nada. Tenemos que llegar a esos votantes”, afirmó.

“Hay que incautar los dineros que se acumulan en las 10 mil familias que son las dueñas del país, y que en la Provincia tienen su expresión en esas 1000 familias que tienen el 40 por ciento de la tierra. Hoy lo que recauda el Estado se usa para pagar deuda, y ni un peso viene a la juventud, tampoco a mejorar la educación o la salud”, añadió, y planteó: “Tenemos que buscar salida en serio, tocando todos los intereses que haga falta, por ejemplo, suspendiendo el pago de la deuda y avanzando en un impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas. Así vamos a sacar a la juventud de la situación en la que está, y no con las propuestas de los liberales, que solo profundizarían la situación actual”.

“Los problemas de los jóvenes no están reflejados en ningún espacio político, solo en el Frente de Izquierda. Hoy, en la Provincia, 7 de cada 10 jóvenes están en la miseria. No pueden alquilar ni mucho menos comprar su vivienda. Esa es la situación de la juventud real de la provincia de Buenos Aires”, agregó.