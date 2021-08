Cobarde le roba a dos mujeres vendedoras en un comercio de Morón

El bandido aprovechó el desinterés del gobierno de Axel Kicillof en la pelea contra la delincuencia y amenazando a las empleadas con un arma, la que no desenfundó para evitar llamar la atención de posibles clientes, se hizo de dinero de caja y teléfonos celulares.

La inseguridad no tiene olas en la provincia de Buenos Aires, es constante y genera victimas. Este fin de semana dos mujeres vendedoras fueron asaltadas por un rastrero, a plena luz del día, en un comercio del centro de Morón.