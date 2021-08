El Municipio presentó una huerta en Hospital Provincial para el servicio de Salud Mental

Y el director del Hospital Provincial, Juan Delle Donn,e agregó: “Es una tarde muy feliz. Estamos inaugurando la huerta del noscomio como taller terapéutico, una idea del Servicio de Salud Mental exclusiva para pacientes del sServicio internados y ambulatorios, adultos y niños. Este último año y parte de este se perdió la continuidad de los talleres, que son una herramienta muy importante no solo para que puedan desarrollar actividades, sino también para la sociabilización, porque nuestros pacientes son una población muy vulnerable en ese aspecto. Esta idea fue acompañada por el Municipio, por lo que agradecemos al intendente y a la secretaria de Desarrollo Social que nos propusieron aportar herramientas y diversas cuestiones para poder armar la huerta que estamos abriendo. Pronto reiniciaremos los Talleres, que son una semilla para el crecimiento conjunto del Hospital y los vecinos de San Fernando”.

Luego la licenciada Silvia Bujan, a cargo de Salud Mental, explicó: “Hace años que venimos con talleres en el Hospital Cordero, y con la pandemia debimos suspenderlos, porque obviamente no podíamos juntar a los pacientes crónicos y con patologías graves con los que trabajamos, que necesitan fundamentalmente espacios de socialización y vinculación para hacer el lazo con el otro, que está limitado por este tipo de patologías”.

Y agregó: “Esto se relaciona con la gran inversión en salud del Municipio, sobre lo que el intendente Juan Andreotti viene trabajando muy fuertemente durante este año y medio de pandemia. En nuestro Hospital Municipal San Cayetano hemos ampliado el número de camas y se viene una importante ampliación edilicia; se está construyendo el nuevo Centro de Salud 31; tenemos 5 vacunatorios municipales en conjunto con la Provincia, donde se lleva adelante la mejor vacunación de la zona; y también acercamos a los vecinos distintos servicios con los operativos ‘El Municipio en tu barrio’ como darse las vacunas de calendario y a la vez, quienes no hayan recibido la primera dosis de la vacuna del coronavirus pueden aplicársela en estos dispositivos que realizamos en los diferentes barrios del distrito”.