Más vecinos y vecinas de Morón podrán acceder al servicio de cloacas

En tanto, Ghi adelantó que “estamos próximos a un hito sumamente significativo que es, en muy poquitos días, alcanzar al 100 por ciento de nuestra comunidad con el tendido cloacal ya garantizado”. “La idea es no solo seguir avanzando en materia de conexión cloacal, sino también con la expansión de la red de agua potable, cosa que también venimos trabajando desde el primer día”, remarcó.

Luego del recorrido, el jefe comunal afirmó: “Compartimos con los vecinos y vecinas este hecho simbólico, pero sumamente transcendente para la vida familiar. Con el consecuente impacto comunitario, urbano y sanitario que tiene la expansión de un servicio tan sensible como la cloaca y no puedo menos que reconocer la tarea que viene haciendo Malena Galmarini”.