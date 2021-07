Campbell acompañó a los candidatos de Juntos en José C. Paz, y exclamó: “El kirchnerismo y el populismo están haciendo mierda a la Argentina”

El diputado provincial participó, junto a los concejales Susana Ulloa, Ezequiel Pazos y Alexis Livora, del inicio de la campaña de Juntos por José C. Paz. En ese contexto, el ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal tuvo duros conceptos hacia el kirchnerismo, a quién atribuyó una de “las peores crisis sociales” que atravesó el país.

“Es difícil hacer campaña en el marco de una de las peores crisis sociales, económicas, de alza de la pobreza, y de comercios y pymes que todos los días cierran”, sostuvo el diputado provincial Alex Campbell.

“Hay que escuchar mucho al vecino, poner el hombro para que todos juntos saquemos a la Argentina adelante”, agregó el hombre de San Fernando, quien comentó que “José C. Paz vive del pequeño comerciante, los más golpeados por la pandemia”.

“Tras dos años de desmanejos en la crisis sanitaria por parte del gobierno nacional y el provincial, no tengo dudas que la gente nos va a acompañar en esta elección”, sostuvo.

Al respecto de lo beligerante de las expresiones del radical Facundo Manes, quien enfrenta en las PASO al larretista Diego Santilli, Campbell señaló: “Nuestro espacio -Pro- nunca ha sido de confrontar, ni internamente ni hacia afuera”. “Siempre fuimos por la propuesta, con la claridad de que nuestro principal adversario es el kirchnerismo y el populismo que están haciendo mierda a la Argentina”, exclamó.

Por su parte, la primera candidata a concejal, Susana Ulloa, dijo que continuarán acompañando al vecino de José C. Paz “como le venimos haciendo todos estos años, escuchando sus necesidades, sobre todo lo que afecta a los comerciantes que sufren mucho las consecuencias de las restricciones por la pandemia”.

“Tratamos de aportar soluciones desde el Concejo Deliberante, como lo hicimos a través de la eximición del impuesto de Seguridad e Higiene”, destacó la mujer, quien puntualizó reclamos como los grandes basurales clandestinos, “lo que contamina las napas, en un distrito donde predomina el agua de pozo, además de las enfermedades respiratorias y cutáneas que le causan a los vecinos”.

Desde su visión, el concejal Ezequiel Pazos reiteró su convencimiento que José C. Paz “necesita un cambio, al momento que ya no hay una planificación ni un proyecto claro de lo que tiene que hacer un municipio”.

“No hay política en cuanto a espacio público, a obras, a cloacas, ni un plan de desarrollo que acompañe a las industrias, y así la creación de fuentes de trabajo, porque hoy al vecino con el plan social la guita no le alcanza”, expresó.

“Queremos ser un proyecto competitivo para en 2023 disputar poder”, sostuvo Pazos, mientras reclamó “salir fortalecidos” de las PASO de septiembre, quien en lo personal dijo que acompañará a los precandidatos para “escuchar a la gente, junto a Diego Santilli”.