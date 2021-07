Así está Mario Ishii, en plena recuperación del coronavirus

El intendente de José C. Paz.

El intendente de José C. Paz.

SM Noticias pudo saber que, de no mediar inconvenientes, el día lunes recibirá el alta para continuar con la recuperación en su domicilio.

Esta mañana, el intendente de José C. Paz fue trasladado al Hospital Rubén Caporaleti para avanzar con estudios que le permitirán recibir el alta por coronavirus en próximo lunes. Con el último testeo negativo, Ishii se recuperó sorprendentemente rápido luego de estar muy grave, infectado con la variante Manaos.

José C. Paz