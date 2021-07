Ariel Sujarchuk inició la implementación del Sistema Nacional de Gestión Documental Electrónica en Escobar

“Este nuevo sistema nos permite potenciar todas nuestras herramientas tecnológicas actuales, como la plataforma Escobar 360 y la app Escobar Florece, a través de las cuales ya se puede acceder a múltiples trámites de manera online. Cuando asumimos nos encontramos con un Estado municipal obsoleto, que no contaba con ninguna iniciativa en materia tecnológica y de cuidado ambiental. Hoy somos un distrito innovador que está a la vanguardia de la región e implementa este tipo de medidas que, tal vez no sean tan visibles, pero sí muy importantes ya que se traducen en una mejor calidad de servicio y atención para todos los vecinos y vecinas “, expresó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com