El Sindicato Municipal de Vicente López impulsa un plebiscito por la obligatoriedad de IOMA

Sobre internación, además, señalaron casos de pacientes “internados en localidades diferentes o muy distantes del domicilio”. Por otra parte, la cobertura -al 100 por ciento- de medicamentos crónicos debe actualizarse, para no perder el beneficio, en lapsos muy cortos, de 4 meses, cuando en rigor, se trata de tratamientos permanentes.

Por IOMA, señala la información, “no se consigue guardia de salud mental; o cuidador/a domiciliario; ni silla de ruedas o cama ortopédica”. “También hay marcadores y análisis de sangre que deben pagarse extra. Pero no hay extraccionista a domicilio, y es muy difícil conseguir ambulancia para traslado de una persona con discapacidad”, se agrega.

Respecto al funcionamiento, el gremio informó que IOMA “no tiene actualizada la lista de profesionales” pues “hay muchos que se jubilaron” y figuran. Y, según señalaron, no cubren prácticas usuales en la actualidad, como cirugía reparadora u ortodoncia, ni análisis igualmente corrientes, como las “determinaciones para el diagnóstico de enfermedad celíaca”.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López recibió en el último tiempo varios reclamos de sus afiliados por los servicios de la obra social provincial. Desde el gremio señalan que los empleados municipales están obligados a pertenecer a ella y no pueden optar por otra.