Brown: “Los subsidios son necesarios ante la coyuntura, pero no pueden ser una permanencia”

El director ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino reclama “las estructuras de Estado al servicio de la producción y el empleo”, al mismo tiempo que pide regular las herramientas “coyunturales” como los planes sociales, para evitar seguir en el círculo vicioso que viene en aumento desde hace décadas.

“En no estar encerrados como pasó el año pasado, genera una actividad económica completamente distinta”, opinó Carlos Brown sobre las primeras señales de recuperación de la actividad a nivel nacional.

“En general hay mayor actividad económica pero se necesitan acompañamientos del sector financiero, de una menor presión impositiva, y del incremento del consumo”, señaló una vez más el referente, quien consideró que, si se unen esos tres factores “el resultado puede ser muy importante”.

“La única forma de que un país salga adelante es con todas sus estructuras al servicio de la producción y el empleo”, exclamó Brown.

El año electoral “va a contrapelo de las políticas de Estado, porque se hacen propuestas coyunturales”, sostuvo el referente del MPA, quien insistió en el acompañamiento sostenido a los sectores productivos “en un país que está subutilizado, sin interrupciones que atenten contra esa política”.

Y en relación a las propuestas coyunturales, en cuanto a la salida de Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social, el dirigente resumió la gestión del massista como “la búsqueda de paliar la problemática de la pobreza, la marginalidad y el hambre, a través de los subsidios”.

“Al mismo tiempo de atender la coyuntura, se debe trabajar fuertemente la salida de esa situación para que más tarde o más temprano, haya una solución”, reclamó el ex ministro de la Producción, quien recordó que fue el gobierno de Mauricio Macri el que multiplicó la entrega de planes sociales, lo que tuvo como consecuencia un aumento de la pobreza.

“Los subsidios son necesarios ante la coyuntura, pero no pueden ser una permanencia”, agregó el miembro del directorio del banco BICE.

Por otro lado, Carlos Brown aseguró que la solución para los conflictos que se producen entre el gobierno y el campo, “es el incremento de la actividad productiva, y todo lo que no se haga en ese sentido es una equivocación”, porque los productos del agro no son solo requeridos internamente, si no en el mundo, especialmente, la carne.

“Hay que buscar incrementar la exportación, sobre todo de productos de alta calidad que no son populares en la Argentina, como así también, de productos de baja calidad, que en el país no se consume, y que se mueren en los campos”, indicó.

La crisis de la pandemia sigue afectando con fuerza a la economía global, pero “en pocos meses, habrán ‘más vacunas que pochoclos'”, por el constante incremento de la producción en todos los laboratorios del mundo.

“Pfizer dejó de ser un cuco, y pasó a ser un contrato por 20 millones de vacunas”, ironizó, mientras destacó que en pocos meses “deberían llegar junto a las del laboratorio Moderna”, lo que permitirá “dar un empuje fuerte”, en esta cuestión.