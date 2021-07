“No tenía ningún interés en ser diputado nacional”, dijo Sujarchuk tras recuperarse del Covid

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, realizó una conferencia de prensa en el Teatro Seminari, ubicado en el centro de la localidad cabecera del municipio. Allí, además de brindar sensaciones de alivio luego de recuperarse de Covid -lo que lo obligó a mantenerse alejado momentáneamente del cargo-, el mandatario ofreció definiciones políticas de cara a las próximas elecciones legislativas.

Sujarchuk se refirió a la posibilidad concreta de haber podido ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para el Frente de Todos, lo que quedase descartado con la reciente confirmación de las listas de precandidatos del oficialismo: “Es cierto que mi nombre circuló y en su momento dije que si me lo piden sería un honor, pero también es cierto que en la mitad de ese proceso tuve Covid y por ello no puedo hacer campaña a nivel provincial”, expresó el intendente, agregando que “si en algún momento me fuera de mi cargo, iría a algún lugar donde pudiera seguir beneficiando al pueblo de Escobar”.

“No tenía ningún interés en ser diputado nacional”, enfatizó Sujarchuk, a lo que agregó que “si el presidente de la Nación me proponía encabezar la lista, hubiera pensado que hacer, pero eso no sucedió”. “Mi nombre estaba entre los candidatos, porque mido bien acá y afuera, en encuestas ajenas al oficialismo aparezco como uno de los intendentes con mejor imagen y eso me pone contento”, fueron las palabras del intendente sobre aquella posibilidad, declarando tener “vocación de seguir creciendo y seguir haciendo política”. “Seguramente la intendencia no sea mi último cargo, pero lo que no voy a dejar de hacer nunca es seguir trabajando para hacer cosas para la gente”, dijo el funcionario.

“No soy precandidato a diputado nacional porque no quiero, y porque además tengo un mejor candidato para senador provincial, que es Javier Rehl”, aseguró Sujarchuk, haciendo referencia a la precandidatura del secretario de Gobierno de Escobar, Javier Rehl, como senador provincial: “Tener a un compañero con historia militante como lo es Javier Rehl es fundamental para el partido de Escobar y para toda la primera sección electoral, ya que nos representará a todos los electores”. Tomando la palabra, Rehl manifestó responder “a un proyecto que conduce Ariel, que vino con una propuesta seria en el año 2015, ese es el camino que sigo, y mi compromiso con los vecinos y las vecinas será el mismo que he tenido en estos años, respondiendo también al apoyo de nuestros compañeros de la primera sección electoral”, dijo el precandidato a senador, para luego definirse como “un soldado de esta causa”.

Apuntando a las próximas elecciones legislativas 2021, Sujarchuk definió a la votación como “un gran desafío”, remarcando el pedido a los vecinos de Escobar para que “apoyen nuestra lista, porque tenemos a los mejores candidatos, un gran equipo de gestión y porque necesito a nuestros concejales, los legisladores locales, para seguir haciendo”. El intendente también hizo mención a “campañas sucias” de sectores opositores: “a cada agravio responderemos con propuestas”, dijo Sujarchuk, solicitando a la oposición “comportarse de manera responsable”. “El pueblo argentino, el bonaerense, y en este caso el escobarense, está re podrido de la política sucia, y de eso la oposición tiene un montón”, cerró el intendente.

En el encuentro también participaron la primera precandidata a concejal Laura Guazzaroni, el secretario General del Municipio, Alberto Ramil, el segundo precandidato a concejal Andrés Mucilli y los candidatos a consejeros escolares José Guido y Gabriela Rossi.