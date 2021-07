Giorgini: La salida de Zabaleta “genera incertidumbre en los vecinos”

“La gente no sabe qué tipo de continuidad puede llegar a haber en la gestión si hace una semana estaba todo revolucionado entre ellos”, finalizó.

En este sentido, la concejal señaló que “se vive una angustia que no se vivía casi desde el 2001, época en la que todos la pasamos muy por la crísis económica, pero ahora se le agrega la pandemia”. “Lo que más se escucha es el temor a la pérdida del trabajo y la inseguridad”, explicó Giorgini.

“Yo nací en Hurlingham, como toda mi familia, es el medio en el que me muevo de toda la vida, y hace muchos años que estoy activa en lo que tiene que ver con la gestión local”, manifestó la dirigente, quien estuvo a cargo del ANSES a nivel local. “Si hay algo que me distingue es el contacto cuerpo a cuerpo permanente con el vecino”, agregó.